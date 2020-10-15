Переход на карты «Мир» для получателей мер соцподдержки завершается

Сегодня, 15:05 Категория: Общество

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Министерство социальных отношений Челябинской области напоминает, что жителям региона, получающим пособия и другие выплаты по линии социальной защиты населения, необходимо открыть карты национальной платежной системы «Мир» до 31 декабря 2020 года.

Переход на карты «Мир» актуален для тех, кто получает пособия, субсидии и иные выплаты на счета банковских карт других платежных систем, например, MasterCard, Visa. Это сделано для того, чтобы все выплаты от государства были под защитой и шли именно через национальную платежную систему.

Тем, кто банковскую карту для зачисления пенсий и соцвыплат в кредитной организации получает впервые, счет сразу открывается на основе национальной платежной системы.

В случае изменения реквизитов расчетного счета необходимо лично или по электронной почте обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства с заявлением о смене реквизитов. На официальных сайтах управлений указаны электронные адреса.

Одновременно сообщаем, что возможность получения мер социальной поддержки на банковские карты системы Visa и MasterCard сохранится вплоть до 31 декабря 2020 года.