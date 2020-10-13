Житель Кыштыма стал победителем в региональных соревнованиях по параспортивному туризму

Вчера, 16:49 Категория: Общество

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На озере Акакуль, что под Кыштымом, на территории дома отдыха «Звездный» завершились недельные областные соревнования по спортивному туризму среди южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья.

Кыштым представил Андрей Зыков. Он стал сильнейшим из мужчин в группе СТ4 – спортсмены с общим заболеванием.

Отметим, в областных соревнованиях приняли участие 39 человек из Снежинска, Кыштыма, Усть-Катава, Верхнего Уфалея, Челябинска, Увельского, Еманжелинского и Саткинского муниципальных районов.

Во время соревнований спортсмены проявили себя в пешеходных и водных дистанциях.

Выполнили упражнения по вязке узлов, оказанию первой доврачебной помощи в походе, поднялись с жумаром, прошли навесные переправы на ролике, по веревке с перилами, по бревну, управляли катамараном, поднялись на гору Егоза, побывали на Каолиновом карьере и состязались в туристической эстафете.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Доступный спортивный туризм» Челябинской областной организации «Всероссийское общество инвалидов», который получил поддержку Фонда президентских грантов.