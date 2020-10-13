В Кыштыме в гаражно-строительных кооперативах совершена серия краж

Сегодня, 15:37 Категория: Общество

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В полицию Кыштыма обратились местные жители с заявлениями о хищении принадлежащего им имущества.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Анастасия Землякова, кражи совершены в гаражно-строительных кооперативах «Горка» и «Локомотив».

В кооперативе «Горка» похитили два мопеда на сумму 30 тысяч рублей, в «Локомотиве» – шины стоимостью 15 тысяч рублей.

В обоих случаях злоумышленники проникли в помещения, разобрав стены.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража.

В целях предупреждения краж личного имущества сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не оставлять в гаражно-строительных кооперативах ценные вещи без присмотра надолго.



При обнаружении попыток хищения имущества незамедлительно обращайтесь в полицию по адресу: ул. Красной Звезды, 97 или по телефонам: 4-46-61 и 02