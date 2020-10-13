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В Кыштыме управление Пенсионного фонда России ведёт приём по предварительной записи

Сегодня, 15:33 Категория: Общество
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Чтобы попасть на приём в клиентскую службу Пенсионного фонда России – нужно предварительно записаться.

Сделать это можно на сайте фонда через мобильное приложение или по телефону: 4-08-35, 4-08-38.

Во время обращения к специалисту необходимо назвать свою фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер СНИЛС.

По телефону также можно получить данные по материалам своего выплатного дела или индивидуального лицевого счета. Для такой персональной консультации нужно назвать кодовое слово, которое является подтверждением личности.  Задать его можно в личном кабинете на сайте фонда в разделе «Профиль пользователя».

 

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Теги: Кыштым Пенсионный фонд России

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