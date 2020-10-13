В Кыштыме почти половина работников определились с выбором способа ведения трудовой книжки

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За девять месяцев 2020 года в Кыштыме 6576 работающих граждан определились с выбором способа ведения трудовой книжки. Выбор электронной трудовой книжки сделали 232 человека – 1,7 процентов работников.

Работодателям до конца октября нужно сообщить персоналу об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Работники, в свою очередь, до конца декабря должны определиться со способом ведения трудовой книжки и подать письменное заявление руководителю.

Электронная форма имеет ряд преимуществ: минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности; дополнительные возможности дистанционного трудоустройства; дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счёта без дополнительного документального подтверждения; использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг; снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек и другое.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Пенсионного фонда pfrf.ru в разделе «Электронная трудовая книжка» (http://www.pfrf.ru/etk)