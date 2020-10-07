В Кыштыме продолжают штрафовать торговые объекты и организации
Сегодня, 11:11 Категория: Общество
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Фото администрации КГО
Как стало известно «КР» на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа, на прошлой неделе административной комиссией и сотрудниками полиции было проверено 32 объекта потребительского рынка, в том числе крупные торговые сети. Из них пять получили предписания за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Отметим, за несоблюдение требований для юридических лиц предусмотрен штраф от 40 до 500 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на 90 суток.