В отделе ЗАГС Кыштыма рассказали о редких именах новорождённых

Вчера, 11:00 Категория: Общество

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В городском отделе ЗАГС Кыштымского городского округа подвели итоги за девять месяцев 2020 года. За это время население округа увеличилось на 273 юных жителя. За аналогичный период прошлого года новорождённых было зарегистрировано почти столько же – 270.

Родители мальчиков чаще называют своих детей Тимофеями, Артёмами и Александрами. Долгое время, кстати, пальму первенства удерживали Артёмы. Теперь по популярности они оказались на втором месте. Что касается девочек, то по девять семей назвали маленьких принцесс Аннами, Евами и Софиями. На втором месте – женское имя Мария.

Не обошлось и без редких имён. Пожалуй, впервые за последние годы в Кыштыме появились на свет девочка с необычным именем Селиция и мальчик Мартин. К редким именам относятся также Мия, Олег и Демид.