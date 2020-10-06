Челябинская область показала достойный результат, поднявшись сразу на 28 позиций относительно 2018 года

Вчера, 14:08 Категория: Общество

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Речь идёт о рейтинге, предоставленном министерством экономического развития РФ. В Челябинской области СОНКО получают различные виды господдержки: субсидии, налоговые льготы, имущественную, а также информационно-методическую и консультационную помощь. На финансовую поддержку СОНКО, предоставляющим общественно полезные услуги, в 2019 году из бюджета региона было выделено порядка 1,5 млрд руб, а областной минсоц на это направил 51 млн руб.

В 2020 году поддержка НКО оказывается в еще более интенсивном режиме. В рамках работы по обеспечению устойчивого развития экономики в период распространения коронавируса по решению главы региона Алексея Текслера принят ряд ключевых законов по поддержке СОНКО: для них в 2020 году установлены минимально возможные на региональном уровне ставки по УСН: 5% по системе «доходы минус расходы» и 1% по системе «доходы». Также СОНКО бессрочно освобождены от уплаты налога на имущество организаций.

Еще одной важной инициативой текущего года стал первый конкурс на предоставление грантов губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества. Победителями стали 56 НКО региона.

Второй конкурс стартовал 5 октября. Документы для участия можно подать через сайт грантыгубернатора74.рф.