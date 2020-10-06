Губернатор Челябинской области Алексей Текслер о реализации проектов цифровизации в разных отраслях экономики и социальной сферы, а также в государственном управлении

Вчера, 14:03 Категория: Общество

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– Мы заключили соглашения о сотрудничестве со «Сбером» и «Яндексом», утвердили дорожные карты по реализации совместных проектов. Также готовим к запуску проект безналичного расчета в общественном транспорте по картам МИР с «облачной» идентификацией и автоматическим учетом льготного проезда. В сфере госуправления будем внедрять систему для проведения опросов Яндекс. Взгляд и роботизированный call-центр, чтобы более качественно и оперативно получать обратную связь от жителей области, – отметил глава региона.