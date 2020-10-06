Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер о реализации проектов цифровизации в разных отраслях экономики и социальной сферы, а также в государственном управлении

Вчера, 14:03 Категория: Общество
125
0

 – Мы заключили соглашения о сотрудничестве со «Сбером» и «Яндексом», утвердили дорожные карты по реализации совместных проектов. Также готовим к запуску проект безналичного расчета в общественном транспорте по картам МИР с «облачной» идентификацией и автоматическим учетом льготного проезда. В сфере госуправления будем внедрять систему для проведения опросов Яндекс. Взгляд и роботизированный call-центр, чтобы более качественно и оперативно получать обратную связь от жителей области, – отметил глава региона.

Поделиться публикацией

Теги: Челябинская область цитата губернатор Алексей Текслер цифровизация

Похожие публикации:

Между Челябинской областью и Татарстаном заключено соглашение о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве Челябинской области с компанией «Яндекс»

В Челябинской области перенимают опыт Пермского края

В Челябинске в третий раз прошёл Южно-Уральский гражданский форум

В Челябинской области усилят контроль за строительством социальных объектов

Комментарии:

Добавить