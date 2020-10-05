Казахстан вводит ряд ограничений в отношении лиц, прибывающих в страну

Вчера, 15:12 Категория: Общество

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По сообщению Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, с сегодняшнего дня, 6 октября, для въезда в Казахстан необходима справка о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). При этом тест должен быть сделан не раньше, чем за три дня (72 часов) до момента пересечения государственной границы.

Всем прибывающим в Казахстан в обязательном порядке измеряют температуру и напоминают правила профилактики COVID-19. Лица, оказавшиеся на территории Казахстана без справки, будут отправлены в карантинный стационар.

В управлении напоминают, что в России продолжает действовать режим ограничений выезда и въезда в страну, введённый из-за распространения коронавируса, но никаких иных дополнительных мер пока не вводится.

– Граждане России могут выезжать к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, работу или учёбу при наличии подтверждающих документов. Иностранные граждане могут однократно въехать на территорию РФ при следовании на лечение в российские медицинские организации или для ухода за близкими родственниками, – говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на сегодняшний день, в Челябинской области зарегистрирован 3651 человек с COVID-19 (всего более 17 тысяч заболевших с начала пандемии).