Неподалёку от соседнего с Кыштымом города Касли появились самобытные арт-объекты

Вчера, 10:25 Категория: Общество

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Все фото "Хорошие новости"

На озере Сунгуль, что находится вблизи Каслей, прошёл ленд-фестиваль «Остров».

Как стало известно «КР» на официальной странице сайта «Хорошие новости», художники и мастера собрались на берегу озера и создали целый арт-парк скульптур, используя в качестве материалов сено, корни, ветки, деревья, металл и камни.

Художники подготовили трёх лох-несских чудовищ, четырехметровую скульптуру шерстисткого носорога, йога-медведей, арт-объект «Взрыв березы», фламинго из зеркал «Блики солнца», копию Шигирского идола и скульптуру «The last seed», которую сожгли в последний день феста.

После фестиваля все объекты остались на территории загородного клуба «Острова Ершовых».