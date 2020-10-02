В Кыштыме пройдёт профилактическая акция «Ваш участковый»

Вчера, 14:08 Категория: Общество

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Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Анастасия Землякова, с пятого октября на протяжении месяца в Кыштыме сотрудники полиции проведут беседы с гражданами, направленные на предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений. А также напомнят населению, как распознать мошеннические действия, и что делать, если все же попались на уловки мошенников.

Стражи порядка вручат населению профилактические листовки и визитные карточки со своими контактами, на информационных стендах в жилом секторе разместят памятки с адресами и контактами участковых уполномоченных полиции.

Благодаря этому каждый гражданин, в случае необходимости, сможет связаться со своим участковым.