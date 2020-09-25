В Кыштыме временно изменится время работы почтового отделения

Вчера, 12:30 Категория: Общество

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Как стало известно «КР» на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа, в районе Дальняя Дача с 7 октября отделение почтовой связи по улице Дальняя, 3 временно прекратит работу.

Доставка корреспонденции и пенсии жителям района будет осуществляться почтальоном согласно графику.

Для получения иных услуг жителям необходимо обращаться в другие отделения почтовой связи, находящиеся на территории Кыштымского городского округа.

Временный график работы вводится и в центральном отделении почты по улице Ленина, 4. Обслуживание населения будет производиться по следующему режиму: понедельник – суббота с 9:00-18:00 часов, 13:00-14:00 перерыв на обед, воскресенье – выходной.