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В Кыштыме временно изменится время работы почтового отделения

Вчера, 12:30 Категория: Общество
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Как стало известно «КР» на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа, в районе Дальняя Дача  с 7 октября отделение почтовой связи по улице Дальняя, 3 временно прекратит работу.  

Доставка корреспонденции и пенсии жителям района будет осуществляться почтальоном согласно графику. 

Для получения иных услуг жителям необходимо обращаться в другие отделения почтовой связи, находящиеся на территории Кыштымского городского округа. 

Временный график работы вводится и в центральном отделении почты по улице Ленина, 4. Обслуживание населения будет производиться по следующему режиму: понедельник – суббота с 9:00-18:00 часов, 13:00-14:00 перерыв на обед, воскресенье – выходной. 

 

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Теги: Кыштым Почтовое отделение Дальняя Дача

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