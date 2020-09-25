На Южном Урале 90-летнюю женщину задержали по подозрению в продаже наркотиков

Вчера, 16:37 Категория: Общество

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В Миассе по подозрению в продаже героина задержали пенсионерку. У 90-летней бабушки обнаружили около 50 доз наркотика. Об этом сайту 1obl.ru сообщил собственный источник в полиции. По его словам, героин у пенсионерки обнаружили в нижнем белье.

– Сейчас она под домашним арестом. Возбудили уголовное дело. Плюс ко всему у нее были подельники, которые расфасовывали героин по закладкам, – сообщил сайту «Первый областной» собственный источник.

Информацию о задержании «Первому областному» подтвердили в прокуратуре Миасса. По словам представителя ведомства, героин у женщины был найден в четверг, 24 сентября, в ходе досмотра. Сама пенсионерка недавно приехала из Грузии. Сейчас по делу ведётся предварительно расследование.

– В настоящий момент в отношении гражданки будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В силу возраста не решался вопрос о её задержании в порядке статьи 91 УПК России, не решался вопрос об избрании самой строгой меры наказания в виде заключения под стражу, – рассказал заместитель прокурора Миасса Сергей Сенин.