В Кыштыме завершено расследование уголовного дела по взрыву дома на улице Малая Тюменская

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Как сообщили сайту «КР» в Следственном отделе по городу Кыштым, завершено расследование уголовного дела по обвинению сотрудника местного филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в совершении преступления, предусмотренного часть 2 статьи 109 Уголовного Кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудник, ответственный за проведение работ по врезке в газопровод, в сентябре 2016 года ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности при монтаже газопровода на улице Малая Тюменская. Это повлекло за собой утечку газа и взрыв дома, находящегося рядом с газопроводом. В результате погиб один человек – 34-летний хозяин строящегося частного дома.

В настоящее время сотрудника филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.