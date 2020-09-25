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Начиная с четверга, 24 сентября, для россиян, которые прилетели из-за границы, действуют новые правила изоляции. Теперь граждане должны соблюдать её до тех пор, пока не будут готовы тесты на коронавирус. Об этом сказано в постановлении главного санитарного врача РФ, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, новые требования будут работать и в Челябинской области. Как пояснила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, алгоритм для прилетающих будет похож на тот, который действовал ранее.

– Им вручаются постановления Роспотребнадзора, они должны будут самостоятельно сдать анализ и после этого выйти на работу и учёбу, – пояснила Ирина Гехт.