У южноуральских спасателей появился передвижной пищеблок нового образца

Сегодня, 16:23 Категория: Общество

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Фото: Главное Управление МЧС России по Челябинской области.

В МЧС по Челябинской области появился собственный фудтрак. Теперь пищеблок нового образца будет сопровождать спасателей в «полях».

– Это экспериментальный и единственный экземпляр фудтрака, который заменит полевые кухни. По задумке, он должен накормить не меньше 100 человек, – пишут в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Челябинской области.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, на Южном Урале фудтрак пройдёт обкатку и покажет способность работать в разных условиях.

– Сейчас этот пищеблок нового образца будут гонять по южноуральским дорогам и бездорожью, в солнце, в грязь и снег. Короче, будут испытывать его на прочность, а потом выкатят все претензии производителю. Если вопросы решатся, то, вероятно, эксперимент перерастёт в реальную серию кухонь нового формата, – сказали спасатели.

Если новшество покажет себя с лучшей стороны и пройдёт все испытания, подобные фудтраки закрепятся в арсенале спасателей всей России.