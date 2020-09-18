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В музее Кыштыма можно услышать уральский голос «Кварца»

Вчера, 14:47 Категория: Общество
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Раньше на кыштымском радиозаводе выпускали радиоприёмники «Кварц». Их массовое производство было остановлено в середине 90-х годов. Приёмники стали классикой отечественного приборостроения и продавались по всей стране и зарубежью. Многие «Кварцы» прекрасно работают и сейчас.


В здании бывшей женской прогимназии открыта выставка «Настоящая цифра», на которой Кыштымский историко-революционный музей выставил часть коллекции радиоприёмников. Многие модели сопровождаются инструкциями по эксплуатации и рекламными проспектами.


Выставка будет работать до конца января 2021 года в здании прогимназии на улице Республики, 10. Пока в регионе действует режим повышенной готовности, музей принимает посетителей по предварительной записи, а экскурсии проводятся небольшими группами с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Записаться можно по телефону музея: 8(351-51) 4-12-55.

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Теги: Кыштым Кварц радиозавод музей

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