На следующей неделе в Кыштыме планируются кратковременные отключения цифрового телевидения

Сегодня, 12:09 Категория: Общество

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С 21 по 25 сентября с 10:00 до 20:00 часов по местному времени на территории Кыштымского городского округа могут быть перерывы в вещании цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов. Это связано с проведением работ по переносу оборудования цифрового эфирного телевидения.

Напоминаем, что в пакет телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс) входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Второй мультиплекс РТРС-2 содержит десять федеральных телеканалов: «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ».



Специалисты Челябинского телерадиоцентра приносят извинения жителям за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к временному отключению цифрового эфирного телевидения.