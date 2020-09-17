В управлении ПФР в Кыштыме рассказали о назначении гражданам страховых пенсий по старости

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Управление Пенсионного фонда России в городе Кыштыме Челябинской области (межрайонного) регулярно проводят заблаговременную работу по подготовке документов для назначения пенсии тем гражданам, у которых право на страховую пенсию по старости наступает в ближайшие пять лет.

Как сообщила сайту «КР» начальник управления ПФР в Кыштыме Татьяна Глазкова, с начала года по заблаговременно подготовленным документам кыштымцы оформили 217 таких пенсий.

В процессе формирования пенсионного дела специалисты УПФР в Кыштыме заблаговременно проверяют документы, проводят оценку полноты и достоверности содержащихся в них сведений. При необходимости оказывают гражданам содействие в направлении запросов в архивные учреждения, в том числе находящиеся за пределами Челябинской области, бывшим работодателям о представлении необходимых документов о страховом стаже, в том числе стаже работы в особых условиях труда и заработной плате.

За месяц до наступления пенсионного возраста гражданину необходимо подать только заявление о назначении страховой пенсии. Она назначается со дня обращения, но не ранее чем со дня возникновения у гражданина права на неё. Заявление можно направить, не выходя из дома, через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг. Пенсия будет назначена в течение десяти дней, а в «Личный кабинет» гражданина поступит соответствующее уведомление о размере назначенной пенсии.

Обращаем внимание, что в городе Кыштыме проводится работа по заключению с работодателями соглашений об электронном информационном взаимодействии с управлением ПФР. На сегодняшний день такие соглашения уже заключили 318 руководителей предприятий города.

В рамках такого соглашения работодатели могут представлять документы, необходимые для заблаговременной подготовки и назначения пенсии на своих сотрудников, в электронном виде по защищённым каналам связи без дублирования в дальнейшем на бумажных носителях. В этом случае ни работникам кадровых служб организаций, ни самим будущим получателям пенсии не требуется посещать управление ПФР. При этом документы передаются в ПФР представителем работодателя только по письменному согласию работника на обработку и передачу его персональных данных.

Напоминаем, что все услуги и сервисы, которые сегодня ПФР предоставляет в электронном виде, объединены в один портал es.pfrf.ru – Личный кабинет гражданина ПФР. Для входа в этот кабинет необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале государственных услуг gosuslugi.ru.