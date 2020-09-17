Сегодня, 15:27 Категория: Общество

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В Кыштыме ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на такси. Заказать услугу можно как по телефону диспетчерских служб, так и через портал gosuslugi74.ru. Сервис работает в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Бесплатно вызвать Яндекс Gо – новое городское приложение на базе Яндекс.Такси – смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей.



Как сообщают в министерстве социальных отношений региона, сервис работает только в городах Челябинск, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Озёрск и Кыштым.



Ветераны Кыштымского городского округа помимо регионального сайта Госуслуг могут обратиться по номеру единой дежурно-диспетчерской службы 8 (351-51) 4-11-12. Диспетчер примет звонок, проверит право на бесплатный проезд и сформирует заявку на вызов такси.