Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В пользу бывших работников «Уралэлектрофольги» взыскано более миллиона рублей заработной платы

Сегодня, 15:48 Категория: Общество
392
0

Судебными приставами межрайонного специализированного отдела по особо важным исполнительным производствам перечислено 1,2 миллиона рублей работникам ООО «Уралэлектрофольга». Фактическим исполнением окончено 25 исполнительных производств по взысканию заработной платы.

                

Кыштымское предприятие находится в состоянии банкротства, активами распоряжается конкурсный управляющий. Судебным приставом-исполнителем было осуществлено обращение взыскания на счёт предприятия, куда и поступали денежные средства от реализации конкурсной массы.

 

По данным пресс-службы Управления федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, буквально на днях в межрайонный отдел судебных приставов по особо важным исполнительным производствам поступила информация о перечислении 1,2 миллионов рублей по 25 «зарплатным» исполнительным производствам. Средства распределены в пользу взыскателей, исполнительные производства окончены.

 

Всего с банкротящейся организации судебными приставами взыскано более семи миллионов рублей по производствам данной категории. В работе остаются ещё более сотни исполнительных производств на общую сумму 11 миллионов рублей. Их взыскание продолжают контролировать судебные приставы межрайонного специализированного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым судебные приставы Уралэлектрофольга

Похожие публикации:

Кыштымские приставы взыскали с алиментщика около миллиона рублей в пользу его ребёнка

Жители Кыштыма могут оплатить задолженность, не выходя из дома

В Кыштыме ограничен личный приём граждан судебными приставами

МПУТ погасил свои долги

Зарплата – через судебных приставов

Комментарии:

Добавить