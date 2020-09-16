В пользу бывших работников «Уралэлектрофольги» взыскано более миллиона рублей заработной платы

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Судебными приставами межрайонного специализированного отдела по особо важным исполнительным производствам перечислено 1,2 миллиона рублей работникам ООО «Уралэлектрофольга». Фактическим исполнением окончено 25 исполнительных производств по взысканию заработной платы.

Кыштымское предприятие находится в состоянии банкротства, активами распоряжается конкурсный управляющий. Судебным приставом-исполнителем было осуществлено обращение взыскания на счёт предприятия, куда и поступали денежные средства от реализации конкурсной массы.

По данным пресс-службы Управления федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, буквально на днях в межрайонный отдел судебных приставов по особо важным исполнительным производствам поступила информация о перечислении 1,2 миллионов рублей по 25 «зарплатным» исполнительным производствам. Средства распределены в пользу взыскателей, исполнительные производства окончены.

Всего с банкротящейся организации судебными приставами взыскано более семи миллионов рублей по производствам данной категории. В работе остаются ещё более сотни исполнительных производств на общую сумму 11 миллионов рублей. Их взыскание продолжают контролировать судебные приставы межрайонного специализированного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам.