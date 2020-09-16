Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымские студенты призывают неравнодушных жителей помочь бездомным животным

Сегодня, 14:24 Категория: Общество
110
0

Фото из группы волонтёрского центра "Горячие сердца" ВКонтакте.

 

Традиционная благотворительная акция «Протяни руку лапам» стартовала в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа.

 

Не за горами холодное время года, а это значит, что бездомным животным попросту не выжить без нашей поддержки. В филиале колледжа готовы принять от неравнодушных жителей подстилки для животных, корма, лотки и наполнители для них, ошейники от блох, пелёнки, лекарства и тому подобное.

 

Первыми руку помощи лапам протянули сами студенты. Они принесли в кабинет заместителя руководителя по воспитательной работе Валентины Щегловой несколько баночек паштета и денежные средства. Всё это добро уже передано в ветеринарную клинику «Тигра», где находятся на лечении несколько бездомных кошек.

 

Благотворительная акция «Протяни руку лапам» продолжается.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ЮУГК бездомные животные помощь

Похожие публикации:

В Кыштыме объявлен сбор корма, игрушек, лотков и мисок для бездомных животных

Студенты Кыштыма напекли больше трёхсот блинов, чтобы поддержать бездомных животных

Студенты Кыштыма вновь проводят благотворительную акцию в помощь бездомным животным

В Кыштыме стартовала благотворительная акция "Протяни руку лапам"

В Кыштыме студенты не дадут бездомным животным умереть от голода

Комментарии:

Добавить