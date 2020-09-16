Кыштымские студенты призывают неравнодушных жителей помочь бездомным животным

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Фото из группы волонтёрского центра "Горячие сердца" ВКонтакте.

Традиционная благотворительная акция «Протяни руку лапам» стартовала в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа.

Не за горами холодное время года, а это значит, что бездомным животным попросту не выжить без нашей поддержки. В филиале колледжа готовы принять от неравнодушных жителей подстилки для животных, корма, лотки и наполнители для них, ошейники от блох, пелёнки, лекарства и тому подобное.

Первыми руку помощи лапам протянули сами студенты. Они принесли в кабинет заместителя руководителя по воспитательной работе Валентины Щегловой несколько баночек паштета и денежные средства. Всё это добро уже передано в ветеринарную клинику «Тигра», где находятся на лечении несколько бездомных кошек.

Благотворительная акция «Протяни руку лапам» продолжается.