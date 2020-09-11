Страховка ОСАГО не по месту прописки: как оформить

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Возможно ли получить ОСАГО не по месту прописки? Как влияет на цену полиса ОСАГО регион прописки? Правила и условия оформления ОСАГО в другом регионе.

ОСАГО не по прописке: как купить?

Российские автомобилисты зачастую оформляют полис ОСАГО в регионе проживания, но наряду с этим у многих возникает потребность в том, чтобы купить «автогражданку» в другом городе. Чаще всего это происходит в длительной командировке или во время учебы, когда водители находятся далеко от дома, в то время как срок действия ОСАГО истекает и полис нуждается в пролонгации. В такой ситуации не нужно паниковать, поскольку, согласно ФЗ № 40 «Об ОСАГО» от 25.04.2002, купить страховку на авто можно в любом регионе России, независимо от места регистрации. Чтобы подобрать лучшую программу страхования по доступной цене, следует воспользоваться бесплатным онлайн-калькулятором на сайте Inguru inguru.ru/kalkulyator_osago/reg_cheljabinskaja_oblast/chelyabinsk.

Возможно ли оформить ОСАГО в другом регионе?

Законодательство в сфере автострахования обеспечивает все условия для комфортного оформления «автогражданки», а многочисленные агрегаторы цен позволяют выбирать наилучшие условия приобретения полиса. Тем более, что автомобилисты в РФ могут сделать страховку ОСАГО как в режиме онлайн, так и в офисе страховщика, независимо от того, по месту прописки они обращаются или нет. Достаточно подготовить пакет необходимых документов, пройти обязательный техосмотр и получить диагностическую карту на авто (не требуется для новых машин).

Ключевое условие продажи ОСАГО – наличие постоянной или временной регистрации на территории России. Таким образом, даже если после переезда в новый город у водителя оформлена временная прописка, ему не нужно задаваться вопросом, можно ли оформить ОСАГО не по месту регистрации, достаточно обратиться за услугой страхования и после заключения договора получить заветный полис «автогражданки». Для оформления необходимо будет заполнить заявление, предоставить оригиналы и копии основных документов (водительского удостоверения, ПТС или свидетельства о регистрации авто, гражданского паспорта). После выполнения всех формальностей останется только оплатить страховую премию.

Стоимость оформления

Если прописка не совпадает с местом оформления ОСАГО, страховые агенты не вправе отказать владельцу транспортного средства в услугах автострахования. Причиной для этого может служить только подлог или предоставление неполного пакета документов. В остальных ситуациях отказ будет являться неправомерным и может быть оспорен в установленном законом порядке. Для обращения в судебные инстанции нужно будет взять письменный отказ страховщиков. Узнать больше полезной информации об автостраховании, а также сделать онлайн-расчет стоимости страховки можно, перейдя по ссылке inguru.ru/kalkulyator_kasko на страницы сервиса Inguru.

Взимать дополнительную плату за оформление страховки не по прописке страховщики также не могут. В вычислении стоимости полиса учитывается базовая тарифная ставка и корректирующие коэффициенты, одним из которых является территориальный коэффициент. Он рассчитывается исходя из состояния дорог, количества аварийных ситуаций в регионе, географического положения, числа транспортных средств и прочих критериев. Для каждого автомобилиста территориальный коэффициент определяется по его прописке постоянной или временной. Следовательно, для водителей из, например, Твери, оформляющих ОСАГО в Москве, будет применяться тверской коэффициент, равный 0,8, а не столичный, равный 2.