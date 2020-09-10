Продолжается голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области и Собрания депутатов Кыштымского городского округа

Вчера, 10:00 Категория: Общество

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Сегодня, 12 сентября, и завтра, 13 сентября, избирательные участки открыты с 8 до 20 часов.

Выдадут маски и перчатки

Избиратели будут обеспе­чены средствами индивиду­альной защиты. Если граж­дане не смогут прийти на избирательные участки (по состоянию здоровья, инва­лидности, в связи с необхо­димостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и по иным причинам, не по­зволяющим прибыть в по­мещение для голосования), то проголосовать можно на дому. Для этого нужно обра­титься в участковую изби­рательную комиссию лично или при содействии третьих лиц до 14 часов воскресенья, 13 сентября.

Голосование на дому тоже пройдёт с соблю­дением мер предосторож­ности: работники избира­тельных комиссий снабже­ны масками, перчатками, санитайзерами.

Предстоит обновление власти

– Нам предстоит масштаб­ное обновление представи­тельной власти региона, –отмечает губернатор Челя­бинской области Алексей Текслер. – Тринадцатого сентября наши жители определят новый состав Законодательного собра­ния и представительных органов местного само­управления. Обращаюсь ко всем, кто выдвигается в этом году в депутаты. И ко всем, кто уже работает в системе власти. Вся наша деятельность должна быть направлена на одну цель –повышение качества жиз­ни граждан, создание пря­мых, эффективных систем взаимодействия между гражданами и властью, которые, к сожалению, не всегда работали в по­следнее время, что порой приводило к недоверию и сомнению к деятельности властей в регионе в целом.

Точка роста в образовании

На прошлой неделе в сред­ней школе № 2 в Кыштыме состоялось торжественное открытие центра цифро­вого и гуманитарного об­разования «Точка роста». Центр, оборудованный по последнему слову техники, будет доступным для уче­ников средних и старших классов всех кыштымских школ Закуплены шахма­ты, лего-конструкторы, квадрокоптеры, нетбуки и другое оборудование. Нашлось место даже для тренажёра-манекена Ан­дрюши, на котором детям предстоит научиться от­рабатывать навыки оказа­ния первой медицинской помощи.

– Центр открылся в рамках национального проекта «Образование». Благодаря «Точке роста» школьники могут всесто­ронне развиваться, – от­метила директор средней второй школы Татьяна Воронкова. – Обучение в таких современных усло­виях предоставляет детям дополнительные возмож­ности для перспективно­го будущего. Сейчас юж­ноуральцам предстоит выбрать депутатов в За­конодательное Собрание Челябинской области, ко­торые будут готовы сохра­нить стабильность и обеспечить рост региона.

Битва делу не поможет

В течение года в Кыштым поступили три новых реа­нимобиля, предназначен­ные для сопровождения пациентов с тяжёлыми заболеваниями. Также появился передвижной диагностический ком­плекс для медицинского обследования населения в нестационарных усло­виях. В прошлом году на территории больницы появилась вертолётная площадка для санитар­ной авиации. В рамках нацпроекта «Здраво-охранение» будет постро­ено два фельдшерско-акушер­ских пункта в посёлках Слюдо­рудник и Увильды. Строитель­ство ФАП в посёлке Северный завершено. Кроме того, ведутся работы по укреплению матери­ально-технической базы кыш­тымской больницы.

– Ранее в министерстве здра­воохранения поддержали наши планы по ремонту поликлиники и реконструкции инфекционного отделения. В нынешних услови­ях коронавируса очевидно, что тогда сработали на опережение. Местные врачи получили воз­можность оказывать своевремен­ную помощь жителям Кыштыма и соседних городов, – сказал на­шей газете главный врач Игорь Усков. – Правительство региона идёт по чётко намеченному пла­ну, без политических споров про­сто делают своё дело. Считаю, что в Законодательное собрание Челябинской области должны пройти те, кто готов отстаивать интересы каждого жителя Юж­ного Урала.

Руководство больницы тесно взаимодействует с представи­телями Общественной палаты Кыштымского городского округа. Активисты выносят на обсужде­ние вопросы простых кыштым­цев об организации бесплатных медицинских обследований, приобретении дополнительно­го медицинского оборудования. Так, в 2019 году при поддержке Общественной палаты для боль­ницы был куплен аппарат холте­ровского мониторирования серд­ца ЭКГ. Зачастую общественники приходят на помощь кыштымцам в случае проблем с получением социальных выплат.

– В сложный период выхо­да из пандемии важно взаимо­понимание между народом и властью. Политические бит­вы сейчас ни к чему, – говорит председатель Общественной палаты Леонид Кузнецов. – Не­обходимо двигаться дальше, развивать производство, увели­чивать зарплату. Надеюсь, все кандидаты понимают, что это возможно только сообща друг с другом. А жители Кыштыма, на­деюсь, осознают, что их участие в голосовании станет решаю­щим в достижении социального благополучия.

Стабильность – в приоритете

Около частного дома на улице Карла Либкнехта гуляет с ма­леньким внуком Нина Сергеевна Чернякова, ей 68 лет. Они под­кармливают Любаву – кошку, прибившуюся к дому ещё летом. Решили, что на зиму определят ей место в тёплом сарае.

Нина Сергеевна – человек активной жизненной позиции. Старается помогать окружа­ющим и быть в курсе важных для города и региона событий. К вопросу о выборах подходит серьёзно.

– Для меня не стоит вопрос: «идти на выборы или нет». Иду обязательно, чтобы мой голос был услышан. Не могу позволить себе оставаться в стороне. Иду на выборы для наших детей и вну­ков, чтобы они жили в хороших условиях и мы, старшее поколе­ние, вместе с ними.

На остановке в центре города в ожидании маршрутки парень разговаривает со знакомым.

– Я в этом году женился, ра­ботаю на машзаводе. Сейчас там стабильная зарплата. Доход по­зволяет оформить ипотеку, так что скоро новоселье, приходи!

Спрашиваю у молодых людей о выборах. К моему удивлению, они сразу согласились пооб­щаться на эту тему.

– Для меня главное – обе­спечить свою семью, держать дом в достатке, – сказал Алек­сей (фамилию решил не назы­вать). – Важна стабильность, которая появилась в моей жизни с недавних пор. Чтобы её под­держать, вместо политических игр должна быть слаженная работа представителей вла­сти и общие цели. Я не из тех, кто игнорирует голосование, а потом, сидя на диване, тре­бует решения злободневных проблем. «От кого требуете?» – хочется спросить таких людей. На уровне региональных и мест­ных властей решается много во­просов, с которыми мы сталки­ваемся в повседневной жизни: благоустройство, ремонт дорог и домов, содержание больниц, детских садов и школ. В единый день голосования выбор за на­ми, кто и как будет решать эти задачи.

– На Южном Урале взят курс на обновление власти и эконо­мики, получают поддержку раз­личные категории населения. Это показал период пандемии, – добавляет мой второй собесед­ник, студент Южно-Уральско­го государственного колледжа Вячеслав Кириллов. – У меня и моих ровесников много амби­ций и идей. Чтобы наши начи­нания поддерживали на уровне регионального правительства и местной власти, я пойду на вы­боры 13 сентября и доверю свой голос достойным, на мой взгляд, кандидатам.

Комментарий:

Впереди завершение и реализация новых проектов для округа. Формируется команда, которая будет готова и способна взять на себя ответственность за судьбу региона и нашего города. При участии нового состава депутатов предстоит изменить структуру управления округом и обновить состав управленцев. Необходимо расширить участие общественности в принятии решений и контроле за реализацией намеченных планов. В дни голосования кыштымцы смогут внести свои предложения по развитию Кыштымского городского округа. Сейчас, когда идёт процесс разработки Стратегии развития города и посёлков на предстоящие пять лет, мнение каждого особенно важно. Именно ваши предложения пять лет назад легли в основу и региональных, и муниципальных целевых программ, благодаря которым:

► построено 5 газовых котельных;

► в 8 раз увеличилось количество газифицированных домов в частном секторе;

► 298 семей получили жильё в новостройках взамен аварийного;

► отремонтировано 3 моста;

► благоустроено 28 дворов;

► построено почти 3 км тротуаров;

► установлены 42 детские площадки;

► завершена реконструкция Народного дома и набережной;

► завершено строительство крытого катка.

Кыштым продолжает развиваться, а 2020 год жители уже назвали щедрым на исторические события. Главные из них: снос аварийных домов на Коноплянке, начало реконструкции единственного в своём роде на Южном Урале гидротехнического сооружения, реконструкция городского сада им.А.С.Пушкина, разработка научной документации и проекта по реставрации Белого дома, реставрация фонтана. Важным решением стали разработка проектов: централизованного водоснабжения посёлка Тайгинка, строительства сетей наружного освещения в частном секторе и капитального ремонта дорог на 2021 – 2022 годы, по благоустройству речки Кыштымка в центре города и набережной пруда на Нижнем Кыштыме. Впереди – завершение и реализация этих новых для нашего округа проектов. Именно поэтому я призываю вас принять участие в выборах со всей серьёзностью, присущей кыштымцам мудростью и гражданской ответственностью.

Людмила ШЕБОЛАЕВА, глава Кыштымского городского округа.