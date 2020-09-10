Продолжается голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области и Собрания депутатов Кыштымского городского округа
Вчера, 10:00 Категория: Общество
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Сегодня, 12 сентября, и завтра, 13 сентября, избирательные участки открыты с 8 до 20 часов.
Выдадут маски и перчатки
Избиратели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Если граждане не смогут прийти на избирательные участки (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и по иным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), то проголосовать можно на дому. Для этого нужно обратиться в участковую избирательную комиссию лично или при содействии третьих лиц до 14 часов воскресенья, 13 сентября.
Голосование на дому тоже пройдёт с соблюдением мер предосторожности: работники избирательных комиссий снабжены масками, перчатками, санитайзерами.
Предстоит обновление власти
– Нам предстоит масштабное обновление представительной власти региона, –отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. – Тринадцатого сентября наши жители определят новый состав Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления. Обращаюсь ко всем, кто выдвигается в этом году в депутаты. И ко всем, кто уже работает в системе власти. Вся наша деятельность должна быть направлена на одну цель –повышение качества жизни граждан, создание прямых, эффективных систем взаимодействия между гражданами и властью, которые, к сожалению, не всегда работали в последнее время, что порой приводило к недоверию и сомнению к деятельности властей в регионе в целом.
Точка роста в образовании
На прошлой неделе в средней школе № 2 в Кыштыме состоялось торжественное открытие центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Центр, оборудованный по последнему слову техники, будет доступным для учеников средних и старших классов всех кыштымских школ Закуплены шахматы, лего-конструкторы, квадрокоптеры, нетбуки и другое оборудование. Нашлось место даже для тренажёра-манекена Андрюши, на котором детям предстоит научиться отрабатывать навыки оказания первой медицинской помощи.
– Центр открылся в рамках национального проекта «Образование». Благодаря «Точке роста» школьники могут всесторонне развиваться, – отметила директор средней второй школы Татьяна Воронкова. – Обучение в таких современных условиях предоставляет детям дополнительные возможности для перспективного будущего. Сейчас южноуральцам предстоит выбрать депутатов в Законодательное Собрание Челябинской области, которые будут готовы сохранить стабильность и обеспечить рост региона.
Битва делу не поможет
В течение года в Кыштым поступили три новых реанимобиля, предназначенные для сопровождения пациентов с тяжёлыми заболеваниями. Также появился передвижной диагностический комплекс для медицинского обследования населения в нестационарных условиях. В прошлом году на территории больницы появилась вертолётная площадка для санитарной авиации. В рамках нацпроекта «Здраво-охранение» будет построено два фельдшерско-акушерских пункта в посёлках Слюдорудник и Увильды. Строительство ФАП в посёлке Северный завершено. Кроме того, ведутся работы по укреплению материально-технической базы кыштымской больницы.
– Ранее в министерстве здравоохранения поддержали наши планы по ремонту поликлиники и реконструкции инфекционного отделения. В нынешних условиях коронавируса очевидно, что тогда сработали на опережение. Местные врачи получили возможность оказывать своевременную помощь жителям Кыштыма и соседних городов, – сказал нашей газете главный врач Игорь Усков. – Правительство региона идёт по чётко намеченному плану, без политических споров просто делают своё дело. Считаю, что в Законодательное собрание Челябинской области должны пройти те, кто готов отстаивать интересы каждого жителя Южного Урала.
Руководство больницы тесно взаимодействует с представителями Общественной палаты Кыштымского городского округа. Активисты выносят на обсуждение вопросы простых кыштымцев об организации бесплатных медицинских обследований, приобретении дополнительного медицинского оборудования. Так, в 2019 году при поддержке Общественной палаты для больницы был куплен аппарат холтеровского мониторирования сердца ЭКГ. Зачастую общественники приходят на помощь кыштымцам в случае проблем с получением социальных выплат.
– В сложный период выхода из пандемии важно взаимопонимание между народом и властью. Политические битвы сейчас ни к чему, – говорит председатель Общественной палаты Леонид Кузнецов. – Необходимо двигаться дальше, развивать производство, увеличивать зарплату. Надеюсь, все кандидаты понимают, что это возможно только сообща друг с другом. А жители Кыштыма, надеюсь, осознают, что их участие в голосовании станет решающим в достижении социального благополучия.
Стабильность – в приоритете
Около частного дома на улице Карла Либкнехта гуляет с маленьким внуком Нина Сергеевна Чернякова, ей 68 лет. Они подкармливают Любаву – кошку, прибившуюся к дому ещё летом. Решили, что на зиму определят ей место в тёплом сарае.
Нина Сергеевна – человек активной жизненной позиции. Старается помогать окружающим и быть в курсе важных для города и региона событий. К вопросу о выборах подходит серьёзно.
– Для меня не стоит вопрос: «идти на выборы или нет». Иду обязательно, чтобы мой голос был услышан. Не могу позволить себе оставаться в стороне. Иду на выборы для наших детей и внуков, чтобы они жили в хороших условиях и мы, старшее поколение, вместе с ними.
На остановке в центре города в ожидании маршрутки парень разговаривает со знакомым.
– Я в этом году женился, работаю на машзаводе. Сейчас там стабильная зарплата. Доход позволяет оформить ипотеку, так что скоро новоселье, приходи!
Спрашиваю у молодых людей о выборах. К моему удивлению, они сразу согласились пообщаться на эту тему.
– Для меня главное – обеспечить свою семью, держать дом в достатке, – сказал Алексей (фамилию решил не называть). – Важна стабильность, которая появилась в моей жизни с недавних пор. Чтобы её поддержать, вместо политических игр должна быть слаженная работа представителей власти и общие цели. Я не из тех, кто игнорирует голосование, а потом, сидя на диване, требует решения злободневных проблем. «От кого требуете?» – хочется спросить таких людей. На уровне региональных и местных властей решается много вопросов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни: благоустройство, ремонт дорог и домов, содержание больниц, детских садов и школ. В единый день голосования выбор за нами, кто и как будет решать эти задачи.
– На Южном Урале взят курс на обновление власти и экономики, получают поддержку различные категории населения. Это показал период пандемии, – добавляет мой второй собеседник, студент Южно-Уральского государственного колледжа Вячеслав Кириллов. – У меня и моих ровесников много амбиций и идей. Чтобы наши начинания поддерживали на уровне регионального правительства и местной власти, я пойду на выборы 13 сентября и доверю свой голос достойным, на мой взгляд, кандидатам.
Комментарий:
Впереди завершение и реализация новых проектов для округа. Формируется команда, которая будет готова и способна взять на себя ответственность за судьбу региона и нашего города. При участии нового состава депутатов предстоит изменить структуру управления округом и обновить состав управленцев. Необходимо расширить участие общественности в принятии решений и контроле за реализацией намеченных планов. В дни голосования кыштымцы смогут внести свои предложения по развитию Кыштымского городского округа. Сейчас, когда идёт процесс разработки Стратегии развития города и посёлков на предстоящие пять лет, мнение каждого особенно важно. Именно ваши предложения пять лет назад легли в основу и региональных, и муниципальных целевых программ, благодаря которым:
► построено 5 газовых котельных;
► в 8 раз увеличилось количество газифицированных домов в частном секторе;
► 298 семей получили жильё в новостройках взамен аварийного;
► отремонтировано 3 моста;
► благоустроено 28 дворов;
► построено почти 3 км тротуаров;
► установлены 42 детские площадки;
► завершена реконструкция Народного дома и набережной;
► завершено строительство крытого катка.
Кыштым продолжает развиваться, а 2020 год жители уже назвали щедрым на исторические события. Главные из них: снос аварийных домов на Коноплянке, начало реконструкции единственного в своём роде на Южном Урале гидротехнического сооружения, реконструкция городского сада им.А.С.Пушкина, разработка научной документации и проекта по реставрации Белого дома, реставрация фонтана. Важным решением стали разработка проектов: централизованного водоснабжения посёлка Тайгинка, строительства сетей наружного освещения в частном секторе и капитального ремонта дорог на 2021 – 2022 годы, по благоустройству речки Кыштымка в центре города и набережной пруда на Нижнем Кыштыме. Впереди – завершение и реализация этих новых для нашего округа проектов. Именно поэтому я призываю вас принять участие в выборах со всей серьёзностью, присущей кыштымцам мудростью и гражданской ответственностью.
Людмила ШЕБОЛАЕВА, глава Кыштымского городского округа.