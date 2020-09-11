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В Кыштыме прошла рыцарская выставка

Сегодня, 12:38 Категория: Общество
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В станции туристов «Странник» в Кыштыме состоялась выставка рыцарской экипировки. Тренеры клуба фехтования «Сокол» Степан и Вера Тишкины рассказывали посетителям «Странника» исторические факты, в том числе о возникновении доспехов. Все желающие могли примерить средневековое обмундирование.

– Экспонаты выставки сделаны в разных уголках России и на Украине. Они отражают исторические изменения экипировки в Европе, на Руси и на Востоке, – рассказал сайту «КР» Степан Тишкин.

Все элементы выставки используются воспитанниками «Сокола» при отработке тактики боя на тренировках и во время ежегодной битвы «Богатырская застава», которая проводится на льду городского пруда.

Выставку рыцарских доспехов планируется провести ещё раз, чтобы больше жителей и гостей города смогли посетить её.

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Теги: Кыштым Клуб средневекового фехтования

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