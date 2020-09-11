В Кыштыме перед судом предстанет челябинец, который сорвал с шеи ребёнка цепочку

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На сайте прокуратуры Челябинской области сообщается, что в Кыштымский городской суд направлены материалы уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Челябинска.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ (грабёж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

В ходе предварительного следствия установлено, что 2 августа 2020 года, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел у дома на улице Интернационала восьмилетнюю девочку, у которой на шее была золотая цепочка с крестиком. Челябинец подошёл, сорвал драгоценность, причинив ребёнку физическую боль, и скрылся с места преступления.

Обвиняемый был задержан на той же улице мамой и соседом девочки, похищенное имущество впоследствии было изъято сотрудниками полиции.

Обвиняемый полностью признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.