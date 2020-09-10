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В Кыштыме дочь ветерана Великой Отечественной войны, погибшего на фронте, через суд установила факт родства с отцом

Вчера, 11:21 Категория: Общество
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В прокуратуру Кыштыма обратилась жительница города. Она пояснила, что получила справку в военном комиссариате по Кыштыму и Карабашу, удостоверяющую факт гибели её отца на фронте в период Великой Отечественной войны.

                 

После этого женщина отправилась в управление социальной защиты Кыштымского городского округа для оформления единовременной выплаты. Однако заявление на выплату принимать отказались из-за ошибки, допущенной в её свидетельстве о рождении, а затем и в паспорте (неверно были указаны дата рождения и имя).

 

В ходе проведения прокурорской проверки установлено, что отец заявителя награждён медалью «За боевые заслуги», но медаль он не получил, так как погиб, и заявитель из-за ошибки в документах также её получить не смогла.

 

По результатам проверки прокурор города обратился в Кыштымский городской суд с иском об установлении факта родственных отношений заявительницы с её отцом, ветераном Великой отечественной войны, погибшем на фронте.

 

Решением суда от третьего сентября нынешнего года исковые требования прокурора города Кыштыма удовлетворены в полном объёме.

 

Решение суда даёт право лицу, в чьих интересах подано исковое заявление, на установление статуса «Дети погибших участников Великой Отечественной Войны и приравненных к лиц», а также на получение удостоверения своего погибшего отца о награждении медалью «За боевые заслуги».

 

Решение суда в законную силу пока не вступило.

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Теги: Кыштым прокуратура суд Великая Отечественная война

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