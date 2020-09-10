В Центре занятости населения Кыштыма рассказали о самых востребованных специальностях

Вчера, 13:30 Категория: Общество

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Как сообщили сайту «КР» в Центре занятости населения города Кыштыма, с начала года в службу обратилось 1225 человек, из них получили статус безработного 1008. Трудоустроено 296 человек.

На первое сентября на учёте в кыштымской службе занятости состоит 812 безработных граждан. Средняя продолжительность безработицы составляет три месяца. Уровень регистрируемой безработицы по городу – 4,04 процента. Наиболее востребованные специальности: швея, учитель, слесарь, врач, инженер, водитель автомобиля, повар, грузчик.

Более подробная информация о вакансиях на официальном сайте «Работа в России».