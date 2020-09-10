Каждый третий абонент «Уралэнергосбыт» получит квитанцию с пометкой о задолженности

Вчера, 11:00 Категория: Общество

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В сентябре квитанцию с пометкой «Погасите задолженность» получил каждый третий абонент «Уралэнергосбыт».

Общая сумма долга за электроэнергию с начала работы гарантирующего поставщика выросла до 1 миллиарда 278 миллионов рублей, просроченная – до 678 миллионов рублей.

Квитанции с пометкой о задолженности направлены абонентам, имеющим просрочку платежа от двух месяцев.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», если клиент не предпринимает никаких действий, в ход идёт весь комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством. На основании исполнительных листов задолженность списывается с банковских счетов, удерживается с заработной платы. Если счета пусты, арест накладывается на любое движимое или недвижимое имущество. В компании предупреждают, что сейчас взыскание задолженности за электрическую и тепловую энергию осуществляется в упрощенном порядке без приглашения сторон в суд.

– По закону потребитель обязан вносить оплату до десятого числа месяца, следующего за расчётным. Такая схема считается наиболее удобной. Начисления производятся по факту. Сначала клиент потребляет энергию, затем её оплачивает. «Уралэнергосбыт» заранее закупает электроэнергию на оптовом рынке, оплачивает транспортировку и только после этого поставляет потребителю. В свою очередь клиент обязан в указанные сроки ее оплатить, – комментирует директор по работе с клиентами Андрей Святых.

Внести оплату за электроэнергию можно в личном кабинете ООО «Уралэнергосбыт». Кроме того, оплата без комиссии принимается:

- через онлайн- сервисы ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Челиндбанк»: можно настроить автоплатёж или использовать и мобильное приложение;

- через систему «Город», как в онлайн, так и в офлайн-формате;

Также произвести оплату за потребленную тепловую и электрическую энергию можно в любом офисе и терминале ПАО «Сбербанк», ПАО «Челябинсвестбанк», ПАО «Челиндбанк» и почтовых отделениях области.