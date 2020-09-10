Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Людмила Шеболаева освободила от занимаемой должности служащего, отвечающего за ЖКХ

Вчера, 09:20 Категория: Общество
1 044
0

 

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева приняла кадровое решение: освободила от исполнения обязанностей заместителя главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства  Сергея Алифанова.

Решение было вызвано срывом реализации муниципальной программы по наружному освещению частного сектора и электроснабжению северной части города.

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности – заместителя главы Кыштымского городского округа по ЖКХ.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева Сергей Алифанов ЖКХ

Похожие публикации:

В Кыштыме начинается отопительный сезон

В Кыштыме в администрации городского округа произошли кадровые перемены

Главный врач Кыштымской городской больницы Елена Классен попросила освободить её от занимаемой должности

Избран первый заместитель

Комментарии:

Добавить