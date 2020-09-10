Людмила Шеболаева освободила от занимаемой должности служащего, отвечающего за ЖКХ
Вчера, 09:20 Категория: Общество
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Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева приняла кадровое решение: освободила от исполнения обязанностей заместителя главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства Сергея Алифанова.
Решение было вызвано срывом реализации муниципальной программы по наружному освещению частного сектора и электроснабжению северной части города.
Объявлен конкурс на замещение вакантной должности – заместителя главы Кыштымского городского округа по ЖКХ.