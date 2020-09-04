В Кыштыме завершился семейный конкурс по автовождению

Вчера, 16:59 Категория: Общество

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В Кыштыме завершился конкурс «Безопасное лето 2020» по безопасности дорожного движения, в котором приняли участие шесть семейных команд.

Как сообщалось ранее на нашем сайте, конкурс стартовал месяц назад. За это время дети и родители прошли несколько этапов: сделали тематические фотографии, представили танец «Я регулировщик дорожного движения», приготовили вкусные блюда и показали мастерство вождения на электро- и автомобилях.

– Торжественное вручение наград прошло в минувшую субботу, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Марина Шнырёва. – В общем зачёте победу одержала команда «Катя спешит на помощь» – семья Дерягиных, второе место заняла команда «Кокорычи» – семья Кокориных, третьими стали «Торопыжки» – семья Ткачёвых.

В конкурсе активное участие приняли воспитанники детского сада №27. Они завоевали диплом и переходящий кубок «Самый активный детский сад». А приз зрительских симпатий получила семья Сюньковых.