Жители Кыштыма своими силами обустраивают берег городского пруда

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Фото Екатерины Кишун, "КР".

Жители улиц Урицкого, Герцена и Красноармейской очистили береговую зону от мусора, провели благоустройство и взялись за строительство моста.

– Многие годы вместо берега здесь было заросшее болото, полное разбитых стеклянных бутылок, – рассказывает сайту «КР» житель улицы Урицкого Сергей Ерошкин. – Большинство соседей положительно отреагировали на предложение взяться за работу, чтобы на берегу можно было проводить время в кругу семьи и друзей. В администрации Кыштымского городского округа и в комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды мы получили разрешение на проведение работ.

Активисты принесли свои материалы и инструменты. Например, у одного из жителей под сараем лежали ненужные шпалы, у другого были металлические элементы. Так, из подручных материалов удалось сделать козлы для будущего мостика, с которого можно будет рыбачить. Шесть мужчин устанавливали опоры – Сергей Ерошкин, Юрий Бушуев, Евгений Шарабрин, Игорь Аношкин, Сергей Филимоненко и Максим Гузынин. Житель района Вячеслав Кокуркин привёз на береговую зону свыше 100 тонн земли и доски для моста

Впереди ещё немало работы. Нужна земля для отсыпки берега, стройматериалы, чтобы сделать на мосту бортики, планируется установить лавочки, сидя на которых можно будет наблюдать живописный закат. Все, кто имеет возможность посодействовать в поистине народном деле, могут привозить материалы для отсыпки и строительства, позвонив Сергею Ерошкину: 8-950-749-95-11. Принимается любая посильная помощь.