Озвучены данные о среднемесячной зарплате жителей Кыштыма

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Как сообщили сайту «КР» в Федеральной службе государственной статистики по Челябинской области, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в Кыштыме за январь-июнь 2020 года составила 35 тысяч 674 рубля. Это на 7,3 процента больше, чем за январь-июнь прошлого года.

При этом средняя зарплата у работников обрабатывающих производств составила 42 835 руб., государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения – 38 807 руб., финансовой и страховой деятельности – 37 141 руб., деятельности в области здравоохранения и социальных услуг – 33 076 руб., торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 31452,2 руб., деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 28948 руб., образования – 27 993,7 руб., деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 25677,6 руб., транспортировки и хранения – 24 312,8 руб., административной и деятельности и сопутствующих дополнительных услуг–16331,6 руб.