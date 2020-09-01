В посёлке Северный откроется выставка минералов

Сегодня, 14:04 Категория: Общество

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В библиотеке посёлка Северный откроется выставка минералов, которые добыты в Мауке, Вишневогорске, Южной Кузнечихе, Северном и вблизи реки Борзовка.

Как сказал сайту «КР» руководитель объединения «Союз посёлков», ученик первой школы Глеб Карпов, экспозиция отражает богатство и разнообразие минералов, горных пород и полезных ископаемых Кыштымского городского округа и Каслинского района. Посетить выставку можно с 4 по 6 сентября с 10:00 до 13:00 часов. Затем экспонаты будут переданы для создания «Северного минерального музея» в Северном.

Выставка минералов создана при поддержке администрации посёлка, объединения «Союз посёлков», а также геолога Василия Михайловича Лежнева.