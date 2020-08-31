Кыштымская школьница стала победительницей конкурса, объявленного генпрокуратурой России

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Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках сотрудничества с международным детским центром «Артек» проведён всероссийский конкурс на участие в дополнительной общеразвивающей программе «Юный правовед».

Участники конкурса должны представить в генеральную прокуратуру РФ эссе на тему «Твори закон на благо общества». Победителей ждала поездка в тематическую смену в «Артек».

Среди участников конкурса оказалась восьмиклассница из кыштымской первой школы Виктория Матюшина. Её работа признана лучшей.

В День знаний, 1 сентября, в торжественной обстановке сотрудниками прокуратуры города Кыштыма Виктории был вручен сертификат на путёвку в международный детский центр «Артек».

Исполняющий обязанности прокурора города Анатолий Кочетков от имени генерального прокурора Российской Федерации поздравил школьницу с победой в конкурсе.