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Кыштымская школьница стала победительницей конкурса, объявленного генпрокуратурой России

Сегодня, 16:02 Категория: Общество
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Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках сотрудничества с международным детским центром «Артек» проведён всероссийский конкурс на участие в дополнительной общеразвивающей программе «Юный правовед».

 

Участники конкурса должны представить в генеральную прокуратуру РФ эссе на тему «Твори закон на благо общества». Победителей ждала поездка в тематическую смену в «Артек».

 

Среди участников конкурса оказалась восьмиклассница из кыштымской первой школы Виктория Матюшина. Её работа признана лучшей.

 

В День знаний, 1 сентября, в торжественной обстановке сотрудниками прокуратуры города Кыштыма Виктории был вручен сертификат на путёвку в международный детский центр «Артек».

 

Исполняющий обязанности прокурора города Анатолий Кочетков от имени генерального прокурора Российской Федерации поздравил школьницу с победой в конкурсе.

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Теги: Кыштым Россия генеральная прокуратура конкурс

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