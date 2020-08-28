Дом там, где сердце. История Нины Эчебериа Саенс из Кыштыма

Вчера, 10:00 Категория: Общество

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Нина Эчебериа Саенс родом из Кыштыма. Она воспитывалась в детском доме, но судьба свела её с будущими родителями – супругами из Испании.

С того дня прошло 16 лет. За океаном у девушки много друзей, престижная работа теперь уже в Ирландии. Но наша землячка не забывает малую родину, где остались брат, сестра и любимые воспитатели.

О любви к себе

В первую встречу испанские родители подарили пятилетней Ниночке Шицыной игрушку – котика, которого она до сих пор хранит.

– Помню, что очень сильно волновалась, со мной разговаривали, а я не понимала испанский. Но у меня такая мама – она кому угодно и что угодно объяснит. Вот и тогда мы нашли общий язык, – рассказывает Нина.

С тех пор каждое лето она проводила в Испании. Супруги Виктория и Хосэ Луиз удочерили девочку, когда ей исполнилось 13 лет. Родные брат с сестрой не захотели уезжать. Старшей Анжеле в то время было 23 года, она жила с тётей, брат Саша вместе с Ниной воспитывался в детдоме.

Сейчас они постоянно переписываются, Нина поддерживает общение и с одноклассниками из Кыштыма. С теплотой и нежностью вспоминает своего воспитателя из детского дома – Елену Анисимову.

– Как любому ребёнку, мне хотелось материнского тепла. Благодаря Елене Михайловне я его получила. Она заботилась обо мне, иногда на выходных я оставалась у неё дома, – вспоминает девушка. – У меня часто возникали мысли, что остальные дети лучше, умнее, красивее меня. Елена Михайловна научила главному: любить себя и не сравнивать с другими.

Архитектор с навыками няни

К новым условиям жизни в Испании Нина быстро приспособилась, пошла в школу, умея читать и писать на иностранном языке. Только не всегда понимала разговорную речь. Было нелегко, но девочка не отставала от одноклассников и в итоге успешно окончила школу. В семье вместе с ней росли сестра Айно и брат Виктор.

После школы Нина решила получить образование по специальности «архитектор». Начала работать по профессии в семейном бизнесе, но вскоре поняла, что ей это неинтересно. К тому же грянул экономический кризис, работы не стало. Чтобы не просить финансовой помощи у родителей, девушка отправилась в Ирландию подрабатывать няней, где по условиям договора ей должны были предоставить не только зарплату, но и жильё. Переехав из-за работы, Нина обрела ещё одну семью. Сита, две её дочери и сын, для которых наша героиня была няней, стали для неё родными людьми. Она до сих пор живёт в их доме в Дублине.

Проработав няней три года, девушка захотела применить на практике свои знания иностранных языков. Для того чтобы попасть в престижную компанию Arvato (компания-вендер Google – Прим. авт.), понадобилось знание трёх языков: русского, английского и испанского. Сейчас Нина работает аналитиком качества в службе поддержки игровой площадки. Рабочий день стандартный – восьмичасовой, один перерыв – 30 минут, два – по 15 минут.

С марта из-за ситуации с коронавирусом пришлось трудиться не в офисе, а дома. Нине такие условия нравятся даже больше. По её словам, никто не отвлекает, поэтому и продуктивность стала гораздо выше. Собрания проходят в онлайн-режиме.

– В Дублине, где я живу, за время пандемии зарегистрировано 12 тысяч 650 случаев заражения коронавирусом, – рассказывает Нина. – Сейчас ситуация под контролем, но рестораны и клубы пока закрыты. Жители города обязаны выходить из дома в масках. Почти все соблюдают меры предосторожности, нарушают их в основном подростки.

Нина с подругами Альбой и Мирень на прогулке в пригороде Дублина.

Сны на английском языке

В период самоизоляции новоиспечённая ирландка очень скучала по семье в Испании.

– Телефон «дымился» от звонков, – поделилась она.

Мы с Ниной тоже пообщались благодаря мобильной связи, переписываясь через мессенжеры. К счастью, современные средства связи помогают в мгновение сокращать расстояния между людьми.

Нина рассказала, что по вечерам готовит испанские блюда: салаты и макароны, стручковую фасоль с картофелем, чечевицей и нутом. Коронное блюдо: курица в соусе из белого вина и… пельмени. Как ни странно, ирландцы тоже любят такую еду. Вообще у них принято плотно ужинать, по утрам они обычно едят кашу и пьют кофе, обедают сэндвичем. А в выходные часто готовят блюдо из бекона, томата, сосисок, яиц.

Иногда наша землячка посещает национальные праздники в Ирландии. Один из них – День Святого Патрика, который отмечается в марте. На центральных улицах Дублина проходят костюмированные парады, в пабах играет живая музыка, вечером небо озаряют фейерверки. В этот день принято надевать зелёную одежду. Зелёный – один из цветов флага Ирландии. Страну называют изумрудным островом, потому что она покрыта лугами.

По словам моей собеседницы, Ирландия напоминает ей Россию: запахами, деревьями. Девушка живёт рядом с морем. В хорошую погоду любит гулять по побережью, в дождливую – наблюдать за прибоем из окна.

По возможности молодая ирландка путешествует. Прошлый день рождения отметила с подругами во Франции, а 30-летие планирует встретить в Нью-Йорке.

В России наша героиня не была уже семь лет. Планировала приехать в этом году, но пандемия внесла коррективы.

Нина читает на трёх языках. А сны ей снятся преимущественно на английском. Какую страну она считает родной?

– Как говорит мама, мои сердце и душа разделены на две половины: Испания и Россия, не могу выбрать между ними, так как обе страны являются частью моей жизни. Я рада, что всё сложилось именно так.