Что год учебный нам готовит? Интервью с заместителем начальника управления по делам образования Кыштымского городского округа Юлией Корабельниковой

Сегодня, 16:08 Категория: Общество

222

0

Автор: Надежда Красникова

Что год учебный нам готовит? Заменит ли дистанционное обучение традиционную школу уже в ближайшее время? На эти и другие вопросы отвечает заместитель начальника управления по делам образования Кыштымского городского округа Юлия КОРАБЕЛЬНИКОВА.

На собрание – не выходя из дома

– Юлия Геннадьевна, до школьных звонков остались считанные дни. Понятно, что учебный процесс в этом году будет вестись в беспрецедентных условиях. Готовы ли образовательные учреждения нашего города работать по новым правилам?

– В преддверии учебного года нами проведена большая серьёзная работа по выполнению рекомендаций Роспотребнадзора и министерства здравоохранения РФ, касающихся профилактики возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Основные моменты прописаны в приказе управления по делам образования «О работе образовательных организаций в первом полугодии 2020- 2021 учебного года». С этим документом ознакомлены руководители всех школ города.

– Можно остановиться подробнее на этих ключевых моментах?

– Во-первых, большое внимание будет уделено разъяснительной работе с педагогами, родителями и учениками. Традиционные родительские собрания, которые проводятся в начале каждого учебного года, в этот раз пройдут в режиме онлайн. Во-вторых, каждая школа корректирует расписание и графики питания детей в столовых таким образом, чтобы минимизировать пересечение потоков обучающихся. Кроме того, за каждым классом будет закреплён свой учебный кабинет. То есть не дети будут ходить из одного кабинета в другой, а учителя сами придут к ученикам. Исключение сделано только для уроков музыки, технологии, информатики и физкультуры. Занятия физической культурой предполагается проводить на свежем воздухе в течение всего учебного года. В школах достаточно спортинвентаря, и учителям будет, чем занять детей на улице.

– А как планируется разводить потоки учеников, скажем, утром, когда все дети идут в школу?

– Для этого будет скорректировано расписание. В школах для каждого класса оно составлено таким образом, чтобы исполнялись требования по организации учебного процесса. Более того, в так называемые «часы пик» в образовательных учреждениях откроются все запасные входы и выходы. На каждом из них будет находиться дежурный, который на входе проведёт термометрию и визуальный осмотр учащихся. Дети с признаками ОРВИ, как и персонал, допускаться в школу не будут.

В школу можно идти без маски

– Обязаны ли будут ученики находиться на уроках в масках?

– Нет. А вот соблюдать социальную дистанцию их нужно приучать. Важно также не забывать и про элементарные правила гигиены – чаще мыть руки с мылом, не трогать грязными руками лицо. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток и защитных халатов полагается работникам пищеблока и техперсоналу.

– Мы уже писали о горячих обедах для учеников начальных классов. Всё ли готово в кыштымских школах, чтобы выполнить данное поручение губернатора Челябинской области?

– Да, уже со второго сентября ученики с первого по четвёртый классы начнут бесплатно получать горячие обеды. Сохраняется программа «Школьное молоко» для начальной школы. В прошлом учебном году охват горячим питанием в начальной школе составлял 90,7 процента, или 1849 детей. Думаю, теперь этот показатель только увеличится.

– В конце прошлого учебного года как гром среди ясного неба прозвучала новость о закрытии школ и вынужденном переходе на дистанционное обучение. Последнюю четверть многие родители до сих пор вспоминают как страшный сон. Как вы считаете, насколько велика вероятность возвращения детей к дистанту в новом учебном году?

– Поскольку пандемия коронавируса по-прежнему держит в напряжении весь мир, не исключено, что в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в некоторых регионах или отдельных городах возможно возвращение к дистанционному обучению. Отмечу, что кыштымские школы к нему готовы. Весной из-за вынужденных мер апробация такого формата прошла, и прошла вполне успешно. Были определённые трудности в первые две недели после закрытия школ, но довольно быстро была отлажена работа всех образовательных интернет-ресурсов, которыми могли воспользоваться ученики. Кстати, учащимся с 5 по 8 класс в сентябре-октябре предстоит написать всероссийские проверочные работы, а четвероклассники выполнят комплексную работу. Педагоги проанализируют результаты, чтобы понять, как сказался дистант на качестве знаний. Там, где будут выявлены пробелы, учителя обязательно проработают эти темы.

Что за зверь такой – ЦОС?

– Сегодня родители школьников всерьёз опасаются того, что дистант скоро совсем вытеснит традиционную школу. Против этого даже петиции в социальных сетях подписывают.

– Действительно, многие родители считают дистанционное обучение прямой угрозой традиционному образованию. Но ведь никто не говорит, что обучение планируется перевести на дистант. В этом году в Челябинской области внедряется цифровая образовательная среда – ЦОС. И это ещё больше напугало родителей. Некоторые теперь уверены: всё, школьников переводят на дистанционное обучение. Этого не будет! ЦОС предполагает использование в образовательном процессе, наряду с учебниками, цифровые ресурсы, различные онлайн сервисы. Роль педагога, роль живого общения с ним никто никогда не заменит. И в новом учебном году мы сделаем акцент ещё и на разъяснительной работе с родителями. В частности, педагоги расскажут о внедрении ЦОС, чтобы мамы и папы учеников чётко понимали, что это такое и для чего нужно. Когда всё станет понятно, то и панических настроений не будет.

– Как вы считаете, для школьников предстоящий учебный год будет трудным?

– Дети адаптируются легче, чем взрослые. Никто не заставит учеников сидеть на переменах в кабинетах и не запретит им общаться, к примеру, с друзьями из других классов. Просто нужно постараться соблюдать социальную дистанцию и не пренебрегать правилами гигиены.

ФАКТ

В целях реализации послания президента РФ с 1 сентября 2020 года 181 342 ученика начальной школы Челябинской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием. На это из федерального и областного бюджетов планируется направить 755,4 миллиона рублей.