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Светлана Калимуллина из Кыштыма назначена на должность руководителя Главного управления молодежной политики Челябинской области

Сегодня, 15:42 Категория: Общество
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По итогам открытого конкурса на должность руководителя Главного управления молодежной политики Челябинской области губернатор Алексей Текслер принял решение назначить на этот пост Светлану Калимуллину.
Светлане Гаязовне Калимуллиной 32 года. Она родилась в Кыштыме. Окончила Челябинский педагогический университет. Является председателем Челябинской региональной общественной организации «Российский Союз Молодежи», заместителем генерального директора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».
Новый руководитель ГУМП приступит к своим обязанностям после прохождения необходимых проверочных мероприятий.

Напомним, конкурс на должность руководителя Главного управления молодежной политики Челябинской области стартовал 7 июля. На участие подали заявки 25 кандидатов, из них во второй тур прошли 16. Светлана Калимуллина показала лучший результат в ходе очного тура конкурса и собеседований с отборочной комиссией.

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Управление молодёжной политики Светлана Калимуллина

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