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В Кыштыме стало меньше разбоев и квартирных краж

Сегодня, 12:23 Категория: Общество
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Прокуратурой Челябинской области проведён анализ состояния преступности на территории Кыштыма за семь месяцев 2020 года.

 

По итогам данного периода наблюдается снижение на 9,1 процента числа зарегистрированных преступлений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

 

Снизилось количество таких тяжких и особо тяжких преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (в три раза), разбои (в четыре раза), квартирные кражи (на 19 процентов). Кроме того, в четыре раза снизилось число краж автомашин, на 40 процентов стало меньше поджогов, на 28,6 процента угонов автомашин, на 18,2 процента – преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Стопроцентно сократилось и количество нарушений Правил дорожного движения со смертельным исходом.

 

Активизирована профилактическая работа правоохранительных органов по поддержанию общественного порядка. В результате принимаемых мер за семь месяцев 2020 года произошло снижение количества преступлений, совершённых в общественных местах на 6,2 процента.

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Теги: Кыштым прокуратура преступность

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