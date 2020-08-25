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В Кыштыме при участии казаков откроется военно-патриотический центр

Сегодня, 10:46 Категория: Общество
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В Кыштыме откроется военно-патриотический центр. Идея его создания возникла у атамана Челябинского регионального отделения Союза казаков-воинов России и зарубежья Алексея Репина, настоятеля храма Рождества Христова Михаила Чиркова и члена совета ветеранов Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимира Елисеева.

Как сказал сайту «КР» Михаил Чирков, дети будут заниматься стрельбой, рукопашным боем, строевой подготовкой.

Военно-патриотический центр появится на базе Союза казаков-воинов России и зарубежья в Кыштыме на улице Советской, 13 в бывшем здании военкомата. Инструкторами выступят сами казаки. 

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Теги: Кыштым Военно-патриотический центр

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