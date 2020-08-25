В Кыштыме пройдёт акция «Спасибо, доктор!»

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Коллектив Народного дома готовит фильм о медработниках Кыштыма, которые помогают вести борьбу с коронавирусной инфекцией.

На протяжении нескольких дней оператор и режиссёр проводили съёмки в больнице, чтобы наглядно показать местным жителям, как оказывается помощь пациентам с подтверждённым диагнозом Covid-19.

Фильм о коллективе инфекционного отделения и скорой помощи Кыштымской городской больницы имени А.П. Силаева будет опубликован 28 августа на страницах Народного дома Вконтакте https://vk.com/id485277651 и в «Одноклассниках» https://ok.ru/profile/576691070340. После этого начнётся акция «Спасибо, доктор!»

Жителей Кыштыма призывают снимать видеобращения медработникам и выкладывать в социальные сети.