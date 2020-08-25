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В Кыштыме на время ремонта ограничат движение через железнодорожные переезды

Сегодня, 10:32 Категория: Общество
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Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты Кыштымского городского округа, ремонт железнодорожных переездов в районах ЧГРЭС и радиозавода запланирован 3, 4 и 5 сентября.

Движение автотранспорта будет осуществляться по одной стороне автодороги. На железнодорожном переезде на улице К.Либкнехта такой ограничение введут с 22:00 часов третьего сентября до 6:00 часов четвёртого сентября. На улице Ленина – с 22:00 часов четвёртого сентября до 6:00 часов пятого сентября.

Просим автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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Теги: Кыштым УГЗ КГО Ремонт переездов Ограничение движения Район ЧГРЭС Район радиозавода

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