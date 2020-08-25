Жители Кыштыма могут бесплатно сдать ртутные лампы и градусники

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Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, 28 августа в нашем городе пройдёт экологическая акция по бесплатному приёму отработанных ртутьсодержащих ламп.

Пункт приёма будет работать с 16:00 до 18:00 часов на площадке за зданием «Малахит» на улице Фрунзе, 3. Можно будет сдать люминесцентные энергосберегающие лампы типа: КЛЛ, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, ЛБ, ЛД, ЛДЦ, а также градусники. Ртутьсодержащие отходы экологи будут принимать у населения.

Организации, учреждения, а также индивидуальные предприниматели должны заключать соответствующие договоры на утилизацию таких отходов.

Инициатором акции стал комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа, затраты на организацию пункта приёма возьмёт на себя местный бюджет.

Утилизацией ртутьсодержащих отходов, собранных от населения, займётся специализированная организация ООО «Мериз» из Челябинска.