В Кыштыме в микрорайоне Каолиновом установят новые линии электропередач

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Прежняя высоковольтная магистраль на Каолиновом около пятидесяти лет были источником электроснабжения для трети микрорайона и канализационной насосной станции № 15.

Теперь вместо разрушающихся деревянных опор появляются железобетонные столбы, протягиваются современные изолированные электропровода, рассчитанные на долгий срок службы.

– Старые основания могут рухнуть через считанные месяцы, поэтому работа по замене выполняется оперативно. Этим занимается Челябинская электросетевая компания, – сказал нашей газете исполняющий обязанности заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства Сергей Алифанов.

В случае неисправности старой линии без света рискуют остаться более 200 жителей, прекратит функционировать станция № 15, а сбой в её работе может привести к серьёзным коммунальным неприятностям. Конечно, в таких случаях предусмотрена установка передвижных дизельных генераторов, позволяющих минимизировать последствия аварий, но благодаря новой ЛЭП подобные происшествия можно исключить совсем.

По словам Сергея Алифанова, работники электросетевой компании уже заменили опоры на протяжении всей линии. Это порядка пятисот метров. Далее последует установка и натяжение проводов.