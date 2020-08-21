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Посёлку Косой мост исполнилось 111 лет. По случаю праздника можно получить в подарок значки

Сегодня, 13:05 Категория: Общество
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Посёлку Косой мост исполнилось 111 лет. По этому случаю разработаны значки с эмблемой населённого пункта.

– Косой мост является самым старейшим посёлком в Кыштымском городском округе, – говорит сайту «КР» руководитель объединения «Союз посёлков», ученик первой школы Глеб Карпов. – Можно получить значок с эмблемой посёлка в подарок, сделав покупку в продуктовом магазине «Ассорти» в ТЦ «Домино», в отделе сувениров в Центральном универсальном рынке, в шашлычной «BRDUCH» в микрорайоне Каолиновом, в придорожном кафе «Рыбный дворик» в посёлке Косой Мост.

Праздничная акция продлится до начала сентября.

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Теги: Кыштым Косой Мост 111-летие

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