Жители Кыштыма смогут бесплатно отправить международные посылки

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Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления Почты России Светлана Замятина, такое право получат клиенты, отправившие посылки с 15 марта по 15 мая. Те, чьё отправление стоило до 1000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей – промокод на 3000 рублей.

Если в это время пользователь оформил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них. Предложение действует до 15 октября 2020 года включительно. Оно распространяется на международные отправления: посылки, EMS и мелкие пакеты. Для этого нужно авторизоваться в обновлённом до последней версии приложении Почты России и ввести трек-номер посылки, которая соответствует условиям акции. В появившемся окне нужно заполнить необходимые сведения из чека, полученного при оформлении отправления. Если всё сделано правильно, промокод активируется автоматически.