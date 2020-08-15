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В компании «Уралэнергосбыт» начали начислять пени юридическим лицам за неоплаченные счета

Сегодня, 09:51 Категория: Общество
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Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе «Уралэнергосбыт», началось начисление пени юридическим лицам за несвоевременную и неполную оплату электрической и тепловой энергии.

Согласно законодательству юридическое лицо с первого дня просрочки платежа обязано оплатить пени в размере 1/130 ставки рефинансирования от суммы задолженности. В случае отказа оплатить пени добровольно, взыскание будет происходить в судебном порядке. Тогда должника обязуют оплатить ещё и судебные издержки.

– На сегодняшний день созданы все условия для оперативного дистанционного взаимодействия с гарантирующим поставщиком. Работает личный кабинет, внедрена система электронного документооборота. Должники оперативно получают уведомления о задолженности через смс и электронные сообщения, – говорит генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.

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Теги: Кыштым Уралэнергосбыт Начисление пени

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