В компании «Уралэнергосбыт» начали начислять пени юридическим лицам за неоплаченные счета

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Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе «Уралэнергосбыт», началось начисление пени юридическим лицам за несвоевременную и неполную оплату электрической и тепловой энергии.

Согласно законодательству юридическое лицо с первого дня просрочки платежа обязано оплатить пени в размере 1/130 ставки рефинансирования от суммы задолженности. В случае отказа оплатить пени добровольно, взыскание будет происходить в судебном порядке. Тогда должника обязуют оплатить ещё и судебные издержки.

– На сегодняшний день созданы все условия для оперативного дистанционного взаимодействия с гарантирующим поставщиком. Работает личный кабинет, внедрена система электронного документооборота. Должники оперативно получают уведомления о задолженности через смс и электронные сообщения, – говорит генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.