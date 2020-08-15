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В Кыштыме разыскивают магазинных воров. Украдены продукты и рюкзак

Сегодня, 07:30 Категория: Общество
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В последнее время в крупных магазинах Кыштыма участились кражи товаров – от продуктов питания до бытовой химии. Ежедневно в полицию поступают заявления об этом.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», на днях неизвестная женщина совершила хищение в двух магазинах в центре города. В одном украла продукты на сумму около трёх с половиной тысяч рублей, в другом – на четыре с половиной тысячи.

 

 Фото предоставлено пресс-службой МО МВД "Кыштымский".

 

 

Ещё одна кража произошла в магазине «Светофор». Неизвестный похитил рюкзак. Ущерб составил четыре тысячи рублей.

 

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Видео предоставлено пресс-службой МО МВД "Кыштымский".


Сотрудники полиции просят граждан, располагающих информацией об этих людях или их местонахождении, позвонить по телефонам дежурной части: 8 (351-51) 4-46-61, 02 или 102.

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Теги: Кыштым Кражи из магазинов Полиция Кыштыма Кража продуктов Кража из Светофора

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