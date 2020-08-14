Продолжением работ в парке Кыштыма станет установка колеса обозрения

Сегодня, 18:00 Категория: Общество

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На сегодня в парке имени А.С. Пушкина в Кыштыме появилась тропиночная сеть, асфальтируют велосипедные дорожки, из четырёх тысяч квадратных метров тротуарной плитки уже выложено более трёх тысяч квадратов.

Сейчас рабочие вплотную занимаются обустройством под открытым небом летнего амфитеатра под открытым небом на 300-350 зрительских мест. За этой площадкой почти полностью расчищено место под будущую парковку для автомобилей. Подрядчик заверяет, что работы будут выполнены в срок – до конца сентября этого года.

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, нынешней осенью в парке будут высажены зелёные насаждения липы, ели, кустарники, а пока озеленители готовят почву и засеивают газон.

– На самом деле я тоже очень хотела, чтобы сохранилось как можно больше деревьев в городском парке, а также рельеф самой территории, – поделилась глава округа Людмила Шеболаева. – Но когда приступили к работам, то стало совершенно ясно, что многие деревья больные, старые. После обследования Комитетом экологии каждого дерева пришлось удалять аварийные. Деревья посадят, предполагается высадить большое количество. Мы принимаем решение о том, как их разместить, чтобы растения создали полноценную картину парка.

В ближайшее время в Кыштым доставят детские игровые и спортивные комплексы.

Напомним, в 2020 году Кыштым вышел в финал всероссийского конкурса проектов по формированию комфортной городской среды с заявкой по благоустройству набережной в центре города вдоль речки Кыштымка.

– То, что мы вновь вышли в финал всероссийского конкурса, сыграло свою положительную роль. Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером принято решение – на будущий год продолжить финансирование Кыштыма по этой программе. Самое важное и это ставлю задачей – в ноябре отыграть аукцион на продолжение работ. Продолжение работ – это установка «колеса обозрения». Нужно ещё посоветоваться со специалистами о том, как подготовить площадку и что необходимо дополнительно сделать, чтобы мечта кыштымцев стала реализована.